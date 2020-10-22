«В меня влюблённый?»: Пригожин ответил на памфлет Шнурова

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram памфлет, в котором высмеял поездку продюсера Иосифа Пригожина и Валерии в Дубай. В нем он припомнил продюсеру слова о нехватке денег.

В свою очередь, Пригожин в эфире НСН удивился вниманию шоумена.

«Что вы в меня такой влюбленный, Сергей Шнуров? Я бы мог на вас жениться, наверное, но я из другого профсоюза», - сказал он.