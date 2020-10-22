«В меня влюблённый?»: Пригожин ответил на памфлет Шнурова
Продюсер заявил в эфире НСН, что мог бы жениться на шоумене, но является приверженцем других ценностей.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram памфлет, в котором высмеял поездку продюсера Иосифа Пригожина и Валерии в Дубай. В нем он припомнил продюсеру слова о нехватке денег.
В свою очередь, Пригожин в эфире НСН удивился вниманию шоумена.
«Что вы в меня такой влюбленный, Сергей Шнуров? Я бы мог на вас жениться, наверное, но я из другого профсоюза», - сказал он.
Продюсер объяснил, что возил жену в Дубай на корпоративное мероприятие, а также съемку клипа и фотосессию.
«Мы сухари не сушим. Я же не буду оправдываться, что являюсь гендиректором телеканала, что у меня есть фондовые истории на бирже. Я же не певец, а менеджер. Может, не такой большой, но с разными источниками дохода. На минуточку, я работаю с 12 лет», - напомнил он.
Пригожин выразил недоумение от того, что Шнуров «докопался» именно к нему, так как многие артисты сейчас ездят по всему миру.
Конфликт между Шнуровым и Пригожиным начался еще весной после того, как продюсер заявил, что многие артисты в период пандемии бедствуют и нуждаются в поддержки государства. После этого Шнуров высмеял Пригожина. Его поддержала партия «Коммунисты России», которая отправила звездам шоу-бизнеса «Доширак» в качестве гуманитарной помощи.
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