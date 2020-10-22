Шнуров высмеял слова Пригожина о «бедствующих артистах»

«Шашлычки лежат на блюде, / В окнах плещутся моря. / Жалко их, конечно, людям, / Чем помочь?, - все говорят», - написал Шнуров.

Ранее Пригожин заявил на пресс-конференции НСН «Пандемия шоу-бизнеса: Голодные концерты», что рад доходу Шнурова, но не завидует. По его словам, чем человек более невменяемый на сцене, тем больше ему оказывает доверия публика.

