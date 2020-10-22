Шнуров высмеял слова Пригожина о «бедствующих артистах»
22 октября 202015:42
«Шашлычки лежат на блюде, / В окнах плещутся моря. / Жалко их, конечно, людям, / Чем помочь?, - все говорят», - написал Шнуров.
Ранее Пригожин заявил на пресс-конференции НСН «Пандемия шоу-бизнеса: Голодные концерты», что рад доходу Шнурова, но не завидует. По его словам, чем человек более невменяемый на сцене, тем больше ему оказывает доверия публика.
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22 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru