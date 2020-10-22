Шнуров высмеял слова Пригожина о «бедствующих артистах»

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram пост, в котором высмеял поездку Иосифа Пригожина и Валерии в Дубай.

В нем он припомнил продюсеру слова о нехватке денег.

Пригожин отказался оценить в конкретных цифрах понесенный ущерб от пандемии

«Шашлычки лежат на блюде, / В окнах плещутся моря. / Жалко их, конечно, людям, / Чем помочь?, - все говорят», - написал Шнуров.

Ранее Пригожин заявил на пресс-конференции НСН «Пандемия шоу-бизнеса: Голодные концерты», что рад доходу Шнурова, но не завидует. По его словам, чем человек более невменяемый на сцене, тем больше ему оказывает доверия публика.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Иосиф ПригожинСергей Шнуров
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