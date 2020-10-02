Пожилых учителей переведут на «дистанционку» в Москве
Пожилых учителей в Москве могут перевести на дистанционный режим работы из-за роста заболеваний коронавирусом, сообщает портал URA.RU.
Сообщается, что с такой инициативой выступил межрегиональный профсоюз «Учитель».
В школах их пока смогут заменить студенты и выпускники педагогических вузов. Департамент образования Москвы сообщил газете «Известия», что это поможет обезопасить пожилых педагогов, при этом дети смогут сохранить очную форму обучения.
На двухнедельных каникулах, объявленных мэром столицы Сергеем Собяниным, учителя, перешедшие на «удалёнку», займутся отчётами и подготовкой новых учебных планов, а с момента возвращения детей в школу старшие педагоги будут консультировать молодых коллег.
В Москве каникулы объявлены с 5 по 18 октября, но и их, по словам главы города, могут продлить. На сегодня дети признаны самыми опасными распространителями вируса. Четверть заболевших в Москве - это ученики и студенты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru