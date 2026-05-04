Режим ЧС регионального значения ввели в Туве из-за лесных пожаров

Режим ЧС регионального значения ввели в Туве в связи со сложной пожарной обстановкой. Об этом в своем канале в «Максе» заявил глава республики Владислав Ховалыг.

По его словам, это необходимо для «защиты природы и безопасности населенных пунктов».

«Статистика неутешительна: с начала сезона зарегистрировано 35 лесных пожаров. В 29 случаях причиной стала обычная человеческая неосторожность», — указал Ховалыг.

Он добавил, что во время действия режима запрещено посещение лесных массивов и въезда туда на любых транспортных средствах.

Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин заявил «Радиоточке НСН», что весной в зону риска по пожарам попадают прежде всего регионы, где много пространства с сухой растительностью.

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
