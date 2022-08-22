Режим ЧС введен в Рязанской области из-за лесных пожаров
22 августа 202220:13
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в понедельник в Рязанской области в связи с лесными пожарами. Об этом сообщил врио главы региона Павел Малков в своем телеграм-канале.
Малков назвал ситуацию напряженной и отметил, что площадь пожаров медленно растет. По данным авиалесоохраны, пожар распространился на 8-9 тыс. га.
Врио главы региона добавил, что над тушением пожара работают почти 9 тысяч человек. Также он поблагодарил Москву за помощь в борьбе с пожаром.
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22 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru