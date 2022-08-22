Режим ЧС введен в Рязанской области из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в понедельник в Рязанской области в связи с лесными пожарами. Об этом сообщил врио главы региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

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Малков назвал ситуацию напряженной и отметил, что площадь пожаров медленно растет. По данным авиалесоохраны, пожар распространился на 8-9 тыс. га.

Врио главы региона добавил, что над тушением пожара работают почти 9 тысяч человек. Также он поблагодарил Москву за помощь в борьбе с пожаром.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Рязанская ОбластьПожарные
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