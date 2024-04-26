Пожароопасный сезон вводят в республике Коми
В южных районах Коми с 27 апреля вводится пожароопасный сезон, а в северных районах он будет введён с 11 мая, сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Коми Владимир Уйба.
Губернатор обратил внимание граждан, на то, что в преддверии майских праздников и выездов на дачи, жители Республики должны соблюдать правила пожарной безопасности. В этот период запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов на земельных участках, примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям.
Также Уйба отметил, что с 27 апреля до 13 мая будет усилено патрулирование лесов.
Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с НСН сообщил, что пик лесных пожаров в России ожидается в майские праздники, но уже сейчас вовсю полыхают юг Приморья и Поволжья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru