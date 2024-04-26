Пожароопасный сезон вводят в республике Коми

В южных районах Коми с 27 апреля вводится пожароопасный сезон, а в северных районах он будет введён с 11 мая, сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Коми Владимир Уйба.

Губернатор обратил внимание граждан, на то, что в преддверии майских праздников и выездов на дачи, жители Республики должны соблюдать правила пожарной безопасности. В этот период запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов на земельных участках, примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям.