Шашлычникам посоветовали заменить мангалы на электрооборудование
Для приготовления шашлыка на майских праздниках россияне используют до 10 тысяч тонн березового угля, сообщили в пресс-службе Рослесинфорга.
В ведомстве отметили, что во время приготовления шашлыка из говядины выделяется 27 кг углекислого газа на один кг мяса. Гораздо меньшие показатели - 6,9 кг СО2 на килограмм - выделяется во время жарки блюда из курицы.
Рослесинфорг посоветовал шашлычникам заменить мангалы на электрическое оборудование и использовать пластиковую посуду, пишет «Газета.Ru».
Ранее онколог Сергей Родимов предупредил, что красное мясо повышает риск возникновения рака толстой кишки, передает «Радиоточка НСН».
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