Шашлычникам посоветовали заменить мангалы на электрооборудование

В ведомстве отметили, что во время приготовления шашлыка из говядины выделяется 27 кг углекислого газа на один кг мяса. Гораздо меньшие показатели - 6,9 кг СО2 на килограмм - выделяется во время жарки блюда из курицы.

Рослесинфорг посоветовал шашлычникам заменить мангалы на электрическое оборудование и использовать пластиковую посуду, пишет «Газета.Ru».

Ранее онколог Сергей Родимов предупредил, что красное мясо повышает риск возникновения рака толстой кишки, передает «Радиоточка НСН».

