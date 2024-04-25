Шашлычникам посоветовали заменить мангалы на электрооборудование

Для приготовления шашлыка на майских праздниках россияне используют до 10 тысяч тонн березового угля, сообщили в пресс-службе Рослесинфорга.

Подготовка к майским: Какой шашлык предпочитают россияне

В ведомстве отметили, что во время приготовления шашлыка из говядины выделяется 27 кг углекислого газа на один кг мяса. Гораздо меньшие показатели - 6,9 кг СО2 на килограмм - выделяется во время жарки блюда из курицы.

Рослесинфорг посоветовал шашлычникам заменить мангалы на электрическое оборудование и использовать пластиковую посуду, пишет «Газета.Ru».

Ранее онколог Сергей Родимов предупредил, что красное мясо повышает риск возникновения рака толстой кишки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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