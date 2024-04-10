«После паводков»: Пик лесных пожаров в России придется на майские праздники
Пик лесных пожаров в России ожидается в майские праздники, но уже сейчас вовсю полыхают юг Приморья и юг Поволжья, сказал НСН Григорий Куксин.
Во время выездов на природу следует быть крайне осторожными — не жечь сухую траву, разводить костер только в подготовленных местах, а в случае введения особого противопожарного режима воздержаться от использования открытого огня вовсе, это поможет избежать беды. Об этом НСН заявил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
Ранее Авиалесоохрана сообщила, что в России за сутки потушили 37 природных пожаров на площади 1285 га. Куксин заявил, что пик лесных пожаров придется на майские праздники.
«Несмотря на то, что сейчас больше внимания уделено паводкам, пожары тоже наступают. Это неравномерно происходит в разных регионах, там, где сходит вода, тоже начинаются пожары. Поэтому сейчас самый разгар работы пожарных, кульминацию, конечно, ждем на майские праздники. Уже есть сгоревшие дома, уже есть пострадавшие от пожаров населенные пункты», — сказал Куксин.
Собеседник НСН добавил, что предстоящий сезон будет крайне напряженным из-за сухого и теплого лета.
«Фактически пожароопасный сезон перестал прерываться на зиму, потому что у нас были и зимние пожары и в Приморье, и в Астраханской области. К сожалению, все чаще мы сталкиваемся с зимующими торфяными пожарами. Например, в Свердловской области несколько десятков пожаров прошли через зиму. При этом от синоптиков поступают довольно тревожные прогнозы — обещают сухое и теплое лето, особенно напряженной ситуация будет в печально известном, в частности, пожарами 2010 года Поволжье. Отмечу, что пожары возникают не от жары, а в редких случаях от гроз, в абсолютном большинстве случаев — от открытого огня, который используют люди. В весенний период 100% пожаров вызваны деятельностью людей, прежде всего, поджогами травы, а в летний период добавляются костры, окурки, мангалы. На грозовые пожары приходится менее 10% возгораний, но они будут именно летом», — отметил эксперт.
В заключение Куксин пояснил, какие меры предосторожности следует соблюдать на природе, чтобы не допустить лесного пожара.
«Убедительная просьба ко всем — ни в коем случае не поджигайте траву: это незаконно, это опасно, это глупо, это приводит к пожарам. Уже много пожаров из-за этого в Смоленской, Брянской областях, полыхают юг Приморья и юг Поволжья. Конечно, нужно быть предельно осторожными с огнем, с кострами. После зимы все соскучились по выездам на природу, по шашлыкам, но надо соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Если и разводить огонь, то только в подготовленных местах, не в хвойных молодняках, не в окружении сухой травы, не под корнями, не под кронами деревьев, ни в коем случае не на торфяной почве. Если будет введен, например, особый противопожарный режим, надо просто воздержаться от использования открытого огня. Курильщикам не следует выкидывать окурки — это реальная причина пожаров», — резюмировал он.
Ранее руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко напомнил, что все весенние пожары в российских регионах начинаются с рукотворного пала сухой травы.
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