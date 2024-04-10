«После паводков»: Пик лесных пожаров в России придется на майские праздники

Собеседник НСН добавил, что предстоящий сезон будет крайне напряженным из-за сухого и теплого лета.

«Фактически пожароопасный сезон перестал прерываться на зиму, потому что у нас были и зимние пожары и в Приморье, и в Астраханской области. К сожалению, все чаще мы сталкиваемся с зимующими торфяными пожарами. Например, в Свердловской области несколько десятков пожаров прошли через зиму. При этом от синоптиков поступают довольно тревожные прогнозы — обещают сухое и теплое лето, особенно напряженной ситуация будет в печально известном, в частности, пожарами 2010 года Поволжье. Отмечу, что пожары возникают не от жары, а в редких случаях от гроз, в абсолютном большинстве случаев — от открытого огня, который используют люди. В весенний период 100% пожаров вызваны деятельностью людей, прежде всего, поджогами травы, а в летний период добавляются костры, окурки, мангалы. На грозовые пожары приходится менее 10% возгораний, но они будут именно летом», — отметил эксперт.

В заключение Куксин пояснил, какие меры предосторожности следует соблюдать на природе, чтобы не допустить лесного пожара.

«Убедительная просьба ко всем — ни в коем случае не поджигайте траву: это незаконно, это опасно, это глупо, это приводит к пожарам. Уже много пожаров из-за этого в Смоленской, Брянской областях, полыхают юг Приморья и юг Поволжья. Конечно, нужно быть предельно осторожными с огнем, с кострами. После зимы все соскучились по выездам на природу, по шашлыкам, но надо соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Если и разводить огонь, то только в подготовленных местах, не в хвойных молодняках, не в окружении сухой травы, не под корнями, не под кронами деревьев, ни в коем случае не на торфяной почве. Если будет введен, например, особый противопожарный режим, надо просто воздержаться от использования открытого огня. Курильщикам не следует выкидывать окурки — это реальная причина пожаров», — резюмировал он.

Ранее руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко напомнил, что все весенние пожары в российских регионах начинаются с рукотворного пала сухой травы.

