Суд освободил оскорбившего славянских девушек уроженца Таджикистана

Симоновский суд Москвы освободил из-под стражи блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя, подозреваемого в возбуждении ненависти или вражды, сообщило агентство РИА Новости.

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Суд отказался отправить Джумабоя под арест и постановил освободить его из-под стражи в зале заседания. Блогера задержали в воскресенье, 7 января.

В отношении Джумабоя возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Следствие полагает, что он публиковал постановочные видео с оскорблениями девушек славянской наружности.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:БлогерТаджикистанСудыМосква

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