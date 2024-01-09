Суд освободил оскорбившего славянских девушек уроженца Таджикистана
Симоновский суд Москвы освободил из-под стражи блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя, подозреваемого в возбуждении ненависти или вражды, сообщило агентство РИА Новости.
Суд отказался отправить Джумабоя под арест и постановил освободить его из-под стражи в зале заседания. Блогера задержали в воскресенье, 7 января.
В отношении Джумабоя возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Следствие полагает, что он публиковал постановочные видео с оскорблениями девушек славянской наружности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru