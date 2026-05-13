Появились подробности об исполнении пророчества о конце света из-за пересыхания Евфрата

Православным христианам не следует опасаться апокалипсиса, поскольку он ознаменует вторую встречу верующих с Иисусом Христом. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал игумен, кандидат богословия Иов (Чернышев), комментируя сообщения о возможном исполнении пророчества о пересыхании реки Евфрат.

Священнослужитель подчеркнул, что христианское вероучение действительно предсказывает завершение земной истории, однако образы из Евангелия и Откровения Иоанна Богослова сочетают элементы как глобальных, так и локальных потрясений. При этом сама встреча со Спасителем не может представлять собой кошмар для верующего человека.