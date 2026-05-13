Появились подробности об исполнении пророчества о конце света из-за пересыхания Евфрата

Православным христианам не следует опасаться апокалипсиса, поскольку он ознаменует вторую встречу верующих с Иисусом Христом. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал игумен, кандидат богословия Иов (Чернышев), комментируя сообщения о возможном исполнении пророчества о пересыхании реки Евфрат.

Священнослужитель подчеркнул, что христианское вероучение действительно предсказывает завершение земной истории, однако образы из Евангелия и Откровения Иоанна Богослова сочетают элементы как глобальных, так и локальных потрясений. При этом сама встреча со Спасителем не может представлять собой кошмар для верующего человека.

Дегтярев обнародовал «пророчество» Жириновского о желании НАТО завладеть Крымом

Игумен Иов обратил внимание, что река, упомянутая в библейском пророчестве, не обязательно соответствует современному Евфрату, протекающему на территории Ирака. По его словам, одна из версий толкования Писания указывает, что речь может идти о символических, а не географических объектах.

Богослов добавил, что Библию, и особенно Апокалипсис, не имеет смысла воспринимать буквально, поскольку текст построен на глубоких аллегориях. Любые интерпретации, по его оценке, не могут быть полностью объективными и безусловными, однако помогают верующим осмысливать пророчества в духовном ключе.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в связи с проводимыми США исследованиями зомби-апокалипсис может «стать не такой уж фантастикой», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/Батырев Иван
ТЕГИ:СвященникиРелигия

Горячие новости

Все новости

партнеры