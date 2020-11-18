Появились подробности гибели детей в московской квартире

Стали известны подробности инцидента с гибелью двух детей в Москве на улице Тайнинской, сообщает «Рен ТВ».

Тела двух мертвых детей 2015 и 2017 годов рождения нашел отец, который вернулся домой с работы и начал стучать в дверь, так как забыл ключи, однако ему никто не открыл. Забрав ключи на рабочем месте, мужчина вернулся и самостоятельно открыл дверь квартиры.

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В это время мать детей находилась в неадекватном состоянии и употребляла пиво. Она пожаловалась на подавленное моральное состояние и обратилась к врачам из-за расстройства личности.

Известно, что семейная пара развелась в сентябре 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Москвы начала проверку по данному инциденту, будут изучены условия жизни семьи, отношение к воспитанию детей. Возбуждено уголовное дело по 105 ст. УК РФ «Убийство двух малолетних».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ДетиМосква
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