В московской квартире нашли тела двух детей
Вечером 17 ноября в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы были обнаружены тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.
Агентство со ссылкой на собственный источник передает, что предварительной версией происшествия стало убийство детей матерью. Тела погибших обнаружил их отец.
Прокуратура Москвы начала проверку по данному инциденту, будут изучены условия жизни семьи, отношение к воспитанию детей. Возбуждено уголовное дело по 105 ст. УК РФ "Убийство двух малолетних".
Также будет установлена точная причина смерти и причастность матери к произошедшему. В настоящий момент допрашивают отца детей и соседей.
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