«Денежки тают». В Госдуме рассказали, как помочь детям в России

«Конечно, для бюджета это болезненно, но то, что это делают для детей – это прекрасно», - сказала Плетнева.

Она отметила, что в России есть множество других инициатив по поддержке материнства и детства. Среди них – пособия на рождение детей, пособия из материнского капитала, пособия на строительство жилых домов из средств материнского капитала, помощь для выплаты ипотеки в случае семей с детьми и многие другие.

«Нам нужно сейчас всем побороть этот коронавирус и начать работать, а так денежки быстро тают, вы же знаете», - резюмировала она.

Как сообщалось, на прошлой неделе депутат Госдумы Евгений Федоров предложил летом 2021 года провести внеочередную индексацию материнского капитала на 20%.

