«Денежки тают». В Госдуме рассказали, как помочь детям в России
Председатель комитета нижней палаты российского парламента по вопросам семьи, женщин и детей поделилась с НСН новыми инициативами в сфере поддержки материнства и детства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 61,8 миллиарда рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет. Всего на эти цели направят 123 миллиарда рублей, помощь получат свыше 4,2 миллиона человек. На ежемесячные пособия в 5,5 тысяч рублей в месяц могут претендовать семьи с низкими доходами.
Председатель комитета нижней палаты по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева рассказала НСН, какие еще в России могут появиться меры поддержки детей.
«Конечно, для бюджета это болезненно, но то, что это делают для детей – это прекрасно», - сказала Плетнева.
Она отметила, что в России есть множество других инициатив по поддержке материнства и детства. Среди них – пособия на рождение детей, пособия из материнского капитала, пособия на строительство жилых домов из средств материнского капитала, помощь для выплаты ипотеки в случае семей с детьми и многие другие.
«Нам нужно сейчас всем побороть этот коронавирус и начать работать, а так денежки быстро тают, вы же знаете», - резюмировала она.
Как сообщалось, на прошлой неделе депутат Госдумы Евгений Федоров предложил летом 2021 года провести внеочередную индексацию материнского капитала на 20%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- В Совфеде предложили увольнять учителей за разжигание розни
- Затяжные дожди разрушили средневековую крепость в Дербенте
- Цена биткоина впервые с 2018 года превысила 17 тысяч долларов
- С 2022 года документы в вузы будут принимать дистанционно
- СМИ сообщили о взрыве в Челябинске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru