«Денежки тают». В Госдуме рассказали, как помочь детям в России

Председатель комитета нижней палаты российского парламента по вопросам семьи, женщин и детей поделилась с НСН новыми инициативами в сфере поддержки материнства и детства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 61,8 миллиарда рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет. Всего на эти цели направят 123 миллиарда рублей, помощь получат свыше 4,2 миллиона человек. На ежемесячные пособия в 5,5 тысяч рублей в месяц могут претендовать семьи с низкими доходами.

Председатель комитета нижней палаты по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева рассказала НСН, какие еще в России могут появиться меры поддержки детей.

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«Конечно, для бюджета это болезненно, но то, что это делают для детей – это прекрасно», - сказала Плетнева.

Она отметила, что в России есть множество других инициатив по поддержке материнства и детства. Среди них – пособия на рождение детей, пособия из материнского капитала, пособия на строительство жилых домов из средств материнского капитала, помощь для выплаты ипотеки в случае семей с детьми и многие другие.

«Нам нужно сейчас всем побороть этот коронавирус и начать работать, а так денежки быстро тают, вы же знаете», - резюмировала она.

Как сообщалось, на прошлой неделе депутат Госдумы Евгений Федоров предложил летом 2021 года провести внеочередную индексацию материнского капитала на 20%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МаткапиталГосдума
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