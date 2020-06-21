Появились новые исследования о связи группы крови и смертностью от коронавируса

Люди, у которых вторая группа крови, чаще остальных погибают от осложнений, вызванных COVID-19. К таким результатам в ходе исследований, опубликованных на портале MedRxiv, пришли иранские ученые. Аналогичные тезисы ранее доказали ученые Китая и США, отмечает РИА Новости.

Названа наиболее подверженная COVID-19 группа крови

Сообщается, что все группы ученых констатировали наихудшую переносимость течения вирусной инфекции у людей со второй группы крови. При этом исследователи отметили, что несколько реже погибали от COVID-19 обладатели третьей и четвертой групп крови. Наиболее неуязвимыми оказалась люди с первой группой крови.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова привела аналогичную статистику. Она сообщила, что среди заразившихся новым коронавирусом больше всего людей со второй группой крови.

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ФОТО: pixabay.com
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