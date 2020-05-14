Названа наиболее подверженная COVID-19 группа крови
Люди со второй группой крови чаще других заболевают в результате заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал заслуженный врач России Владимир Круглый, ссылаясь на выводы специалистов в Китае. В исследовании приняли участие 3 тысячи пациентов с COVID-19.
Доля зараженных коронавирусом пациентов со второй группой крови составила более 30%, приводит «Вечерняя Москва» информацию Круглого. Другие группы крови, по его словам, в процентном соотношении оказались примерно равны.
Заслуженный врач РФ признал, что такие результаты пока можно назвать только предварительными. Однако они представляют серьёзный интерес для изучения особенностей нового коронавируса, поэтому необходима дальнейшая более масштабная работа на эту тему.
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