Названа наиболее подверженная COVID-19 группа крови

Доля зараженных коронавирусом пациентов со второй группой крови составила более 30%, приводит «Вечерняя Москва» информацию Круглого. Другие группы крови, по его словам, в процентном соотношении оказались примерно равны.

Заслуженный врач РФ признал, что такие результаты пока можно назвать только предварительными. Однако они представляют серьёзный интерес для изучения особенностей нового коронавируса, поэтому необходима дальнейшая более масштабная работа на эту тему.

