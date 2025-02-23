Появились кадры удара «Искандером» по штабу ВСУ в Кривом Роге

Видео было сделано камерами видеонаблюдения. На них видна вспышка и слышен сильный взрыв. Также канал опубликовал фото и видео последствий удара. Над местом прилета поднимается дым и огонь, который заметен издалека.

В ночь на 23 февраля ВС России нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по штабу в ВСУ в Кривом Роге. Здание отеля, которое поразили российские военные, использовалось для координации украинских подразделений и совещаний с иностранными инструкторами. В момент удара внутри здания находились командный состав ВСУ, представители частных военных компаний и кураторы, которые отвечали за обучение и снабжение войск. Два ракетных попадания полностью разрушили объект и вызвали в нем крупный пожар, напоминает НСН.

