Появилась уничтожающая COVID-19 защитная маска

Португальские учены из Института молекулярной медицины имени Жоао Лобо Антунеса опробировали защитную маску MoxAdTech, способную нейтрализовать коронавирус, сообщает испанская газета La Razón.

Многоразовая маска сшита из нескольких слове водонепроницаемой ткани, эффективность которой, согласно клиническим испытаниям, на 99% выше обычной. Покрытие маски способно нейтрализовать, а затем уничтожить вирус SARS-CoV-2.

Медицинская маска в период эпидемий понадобится в местах скопления людей, во всех общественных местах и транспорте. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, что маска призвана защищать человека от слюны, которую человек распространяет при разговоре, чихании или кашле.

«Понимаете, идея маски направлена на реализацию главного - прервать передачу возбудителя от человека к человеку. А это происходит при разговоре. Изо рта у человека летят брызги слюны. Маски от этого и защищают. Они не против вируса. Они против слюны, инфицируемой вирусом. В сосновом бору маску надевать не обязательно», - сказал эпидемиолог.

