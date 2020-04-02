ОП РФ: Траты на ЖКХ в самоизоляции россиянам компенсировать никто не будет

«Самоизоляция, естественно, может повлечь увеличение определенных расходов на бытовые условия. Человек, имея свободное время, может что-то стирать, что нужно было стирать, но не было времени, чаще мыть пол, например, и так далее. К сожалению, эти расходы никуда не уберешь, поэтому если человек вынужден применять коммунальные услуги для своего быта, он должен их оплачивать. Если бы у государства была возможность поддержать население, это было бы очень хорошо. Но я знаю ситуацию в муниципалитетах, они еле-еле сводят концы с концами, им это будет сложно. Что делать жилищным органам? За счет чего сегодня им помогать населению? Им тоже нужно чаще мыть подъезды, оказывать другие услуги чаще. Человек потратил какое-то количество воды на то, чтобы купаться, он чаще сходил в туалет, ну что делать? К сожалению, такова жизнь, исключить это может только правительстов России и взять на себя это бремя расходов, но я сомневаюсь, что это возможно», - уточнил он.

В качестве помощи населению на время пандемии управляющие компании будут отменять штрафы за неуплату услуг ЖКХ, льготы начнут автоматически продлеваться, а в столичном регионе приостановят сбор взносов на капремонт, пишут Известия. Наиболее эффективной мерой был бы отказ от повышения в этом году тарифов на коммуналку, считают некоторые эксперты.

