ОП РФ: Траты на ЖКХ в самоизоляции россиянам компенсировать никто не будет
Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в эфире НСН высказал уверенность, что человек должен платить за воду, потраченную на дополнительный смыв унитаза.
В период самоизоляции расходы российских семей на оплату ЖКУ вырастут примерно на треть. По подсчетам специалистов, речь идет о тратах на горячую и холодную воду, а также электричество — их потребление рассчитывается по приборам учета. Находясь дома круглые сутки, люди неизбежно увеличивают расход ресурсов.
Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор заявил НСН, что взять на себя обязанность по облегчению финансовых затрат на коммунальные услуги в период самоизоляции может только правительство. Однако, по его словам, вряд ли на это стоит рассчитывать.
«Самоизоляция, естественно, может повлечь увеличение определенных расходов на бытовые условия. Человек, имея свободное время, может что-то стирать, что нужно было стирать, но не было времени, чаще мыть пол, например, и так далее. К сожалению, эти расходы никуда не уберешь, поэтому если человек вынужден применять коммунальные услуги для своего быта, он должен их оплачивать. Если бы у государства была возможность поддержать население, это было бы очень хорошо. Но я знаю ситуацию в муниципалитетах, они еле-еле сводят концы с концами, им это будет сложно. Что делать жилищным органам? За счет чего сегодня им помогать населению? Им тоже нужно чаще мыть подъезды, оказывать другие услуги чаще. Человек потратил какое-то количество воды на то, чтобы купаться, он чаще сходил в туалет, ну что делать? К сожалению, такова жизнь, исключить это может только правительстов России и взять на себя это бремя расходов, но я сомневаюсь, что это возможно», - уточнил он.
В качестве помощи населению на время пандемии управляющие компании будут отменять штрафы за неуплату услуг ЖКХ, льготы начнут автоматически продлеваться, а в столичном регионе приостановят сбор взносов на капремонт, пишут Известия. Наиболее эффективной мерой был бы отказ от повышения в этом году тарифов на коммуналку, считают некоторые эксперты.
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