Россиян предупредили об опасности использования электросамоката в грозу

Он пояснил, что во время грозы опасно просто находится на открытой местности. Поэтому «при первых раскатах грома» следует прекратить поездку и найти закрытое помещение или укрытие, например, «здание или кузов автомобиля».

Также во время грозы опасность представляют дождь и сильный ветер. Это связано со снижением сцепления небольших колёс с мокрой дорогой и водой, которая может скрывать ямы, люки и другие препятствия на дороге. А сильный ветер способен может заметно повлиять на устойчивость устройства.

«Промокший самокат нужно оставить в сухом помещении и не включать и не ставить на зарядку до полного высыхания, поскольку вода, попавшая внутрь корпуса, может вызвать короткое замыкание и повреждение узлов», — указал Буряков.

Физик добавил, что после просушки стоит обратить внимание на работу электросамоката и при возникновении проблем показать его специалисту по ремонту.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что необходимо ввести сезонные ограничения на поездки на электросамокатах и электровелосипедах в неблагоприятных погодных условиях.

