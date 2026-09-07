Россиян предупредили об опасности использования электросамоката в грозу
Электросамокат не «притягивает» молнию, однако от его использования во время грозы всё же лучше отказаться. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил завлабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков.
Он пояснил, что во время грозы опасно просто находится на открытой местности. Поэтому «при первых раскатах грома» следует прекратить поездку и найти закрытое помещение или укрытие, например, «здание или кузов автомобиля».
Также во время грозы опасность представляют дождь и сильный ветер. Это связано со снижением сцепления небольших колёс с мокрой дорогой и водой, которая может скрывать ямы, люки и другие препятствия на дороге. А сильный ветер способен может заметно повлиять на устойчивость устройства.
«Промокший самокат нужно оставить в сухом помещении и не включать и не ставить на зарядку до полного высыхания, поскольку вода, попавшая внутрь корпуса, может вызвать короткое замыкание и повреждение узлов», — указал Буряков.
Физик добавил, что после просушки стоит обратить внимание на работу электросамоката и при возникновении проблем показать его специалисту по ремонту.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что необходимо ввести сезонные ограничения на поездки на электросамокатах и электровелосипедах в неблагоприятных погодных условиях.
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