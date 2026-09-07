В Кабмине заявили о снижении количества киберпреступлений на 30%
В России было принято два больших федеральных закона, предусматривающих более 50 различных мер, направленных на борьбу с интернет-мошенниками. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
На совещании в правительстве он отметил, что в результате впервые за многие годы «наблюдается снижение интернет-мошенничества».
«Более того, начиная с 2026 года по сегодняшний день зафиксировано сокращение количества мошеннических преступлений в интернете на 30%. Это очень неплохой результат», - цитирует Григоренко RT.
Он добавил, что в настоящее время продолжается разработка третьего пакета мер.
Ранее Григоренко возглавил созданный в правительстве РФ оперштаб по борьбе с кибермошенничеством, задача которого - объединить усилия государства и бизнеса для противодействия онлайн-преступникам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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