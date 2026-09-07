В Кабмине заявили о снижении количества киберпреступлений на 30%

На совещании в правительстве он отметил, что в результате впервые за многие годы «наблюдается снижение интернет-мошенничества».

«Более того, начиная с 2026 года по сегодняшний день зафиксировано сокращение количества мошеннических преступлений в интернете на 30%. Это очень неплохой результат», - цитирует Григоренко RT.

Он добавил, что в настоящее время продолжается разработка третьего пакета мер.

Ранее Григоренко возглавил созданный в правительстве РФ оперштаб по борьбе с кибермошенничеством, задача которого - объединить усилия государства и бизнеса для противодействия онлайн-преступникам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

