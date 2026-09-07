«Видимо, дело в том, что православная школа более четко определена в плане нравственной и идеологической составляющей. Там не надо каждый год выдумывать новые курсы, основные нравственные основы проистекают из православного вероучения, которое не требует каких-либо усовершенствований и дает четкое понимание для молодого человека о добре и зле. К тому же некоторые излишества современных школ в православных гимназиях отсутствуют. Что касается знаний, здесь дело обстоит так же, как и в обычных школах: есть получше, есть попроще», — сказал Милонов.

По мнению собеседника НСН, интерес к православию у молодежи растет за счет процесса самоидентификации, а не благодаря популярным священникам-блогерам.

«Блогеры бывают разные: одни ведут грамотную и интересную миссионерскую работу, другие могут говорить неуклюжие вещи, третьи неинтересные. Мне кажется, что в целом интерес к православной вере повышается у молодежи из-за того, что происходит процесс самоидентификации людей как принадлежащих к определенной вере, нации. За счет этого, конечно, интерес повышается», — добавил парламентарий.

Вместе с тем, подчеркнул Милонов, далеко не все выпускники православных школ становятся богословами или священнослужителями.

«Многие православные школы просто дают общеобразовательные дисциплины. Есть некое углубленное изучение духовно-нравственной культуры и основ православной культуры, но это совершенно не значит, что выпускники должны становиться священнослужителями или богословами. В России традиционно православные школы считались одними из лучших в плане образования», — заявил он.

Ранее помощник президента Владимир Мединский заявил, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично вносит правки в новый учебник по обществознанию. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

