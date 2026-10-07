Россиянам рассказали об обязательных правилах ухода за машиной в октябре

По его словам, обязательной является «тщательная мойка с очисткой от битума, смолы и дорожных реагентов». Делать это лучше теплую погоду и сразу сушить, чтобы избежать появления микротрещин из‑за резких перепадов.

Затем следует нанести на кузов защитный состав, после чего выполнить очистку стекол изнутри и снаружи, в том числе с использованием гидрофобного состава, например, составом «Антидождь», который также можно нанести на фары.

Хаширов сообщил, что также необходимы смазка уплотнителей дверей, багажника и капота, обработка водоотталкивающим спреем петлей и замков, и продувка дренажных отверстий дверей и порогов.

Эксперт добавил, что водитель, желающий поддерживать автомобиль в хорошем состоянии между визитами на детейлинг, должен иметь также набор для ухода за кожей и пластиком.

Ранее руководитель сервиса E.N.Cars Иван Осмоловский заявил, что перед наступлением холодов автовладельцам следует обязательно проверить работоспособность 12-вольтового аккумулятора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

