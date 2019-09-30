ГИБДД анонсировала появление электронных прав

Черников уточнил, что водитель при желании сможет получить и привычное пластиковое удостоверение, например, если нужно выехать за границу. При этом глава ведомства не уточнил, когда именно будут внедрены электронные удостоверения.

В начале сентября в МВД предложили разрешить управлять транспортными средствами подросткам, которые сдали экзамены до своего 18-летия. Правда, сажать их за руль предлагается только в сопровождении опытных водителей, сообщает Ura.ru.

