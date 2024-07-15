В Орловской области частично восстановили электроснабжение после непогоды
Энергоснабжение, нарушенное после грозы со шквалистым ветром, восстановили в 137 населенных пунктах Орловской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Ранее в областном правительстве сообщили, что в 11 районах Орловской области после непогоды обесточено 354 населенных пункта.
На данный момент специалисты восстановили десять высоковольтных линий, 136 трансформаторных подстанций, в 137 населенных пунктах восстановлено электроснабжение, к электричеству подключены дома четырех тысяч орловцев. Полностью восстановить электроснабжение планируется в течение ближайших суток.
В регионе открыта горячая телефонная линия, по которой можно сообщить об отсутствии электричества.
Между тем, южные регионы РФ охватили лесные пожары. В частности, пожар в Коктебеле распространился на заповедник «Карадагский».
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