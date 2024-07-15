В Орловской области частично восстановили электроснабжение после непогоды

Энергоснабжение, нарушенное после грозы со шквалистым ветром, восстановили в 137 населенных пунктах Орловской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Ранее в областном правительстве сообщили, что в 11 районах Орловской области после непогоды обесточено 354 населенных пункта.