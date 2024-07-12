Полянский показал обломки беспилотника, атаковавшего ЗАЭС

Дипломат не стал вдаваться в подробности многочисленных нападений со стороны ВСУ, указав, что Москва «регулярно направляет в Совет Безопасности ООН, Секретариат МАГАТЭ и во все международное сообщество данные о реальном положении дел на ЗАЭС и прилегающих к ней территориях».

После этого Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вывести войска РФ с территории атомной станции. Также требуется ликвидировать противопехотные мины, якобы установленные по периметру АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

