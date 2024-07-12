Полянский показал обломки беспилотника, атаковавшего ЗАЭС
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский показал на заседании Генассамблеи международной организации обломки беспилотного летательного аппарата Украины, который атаковал Запорожскую атомную электростанцию 7 апреля, сообщает РИА Новости.
Дипломат не стал вдаваться в подробности многочисленных нападений со стороны ВСУ, указав, что Москва «регулярно направляет в Совет Безопасности ООН, Секретариат МАГАТЭ и во все международное сообщество данные о реальном положении дел на ЗАЭС и прилегающих к ней территориях».
После этого Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вывести войска РФ с территории атомной станции. Также требуется ликвидировать противопехотные мины, якобы установленные по периметру АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru