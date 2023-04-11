Повестка будет считаться врученной через неделю с даты ее размещения в реестре повесток

Повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток — поправка

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ФОТО: РИА Новости
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