Повестка будет считаться врученной через неделю с даты ее размещения в реестре повесток
11 апреля 202313:20
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11 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru