В Израиле заявили о масштабном ущербе от ударов Ирана
Масштабный материальный ущерб зафиксирован в Израиле после ракетных ударов Ирана. Об этом заявил командующий военным округом Тель-Авив, передает пресс-служба израильской армии.
По словам военачальника, атаки принесли «масштабные разрушения».
«Благодаря тому, что гражданские лица следовали инструкциям [по эвакуации], пострадавших относительно немного, и все они ранены незначительно», - указал командующий.
Ранее Израиль начал операцию «Восходящий лев» против Ирана и ударил по военным и ядерным объектам в республике. пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже Иран запустил по территории Израиля сотни баллистических ракет. По данным СМИ, Тегеран также задействовал беспилотники для атак, израильские ВВС перехватили три летательных аппарата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru