В Израиле заявили о масштабном ущербе от ударов Ирана

По словам военачальника, атаки принесли «масштабные разрушения».

«Благодаря тому, что гражданские лица следовали инструкциям [по эвакуации], пострадавших относительно немного, и все они ранены незначительно», - указал командующий.

Ранее Израиль начал операцию «Восходящий лев» против Ирана и ударил по военным и ядерным объектам в республике. пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже Иран запустил по территории Израиля сотни баллистических ракет. По данным СМИ, Тегеран также задействовал беспилотники для атак, израильские ВВС перехватили три летательных аппарата.

