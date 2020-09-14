Названы регионы с максимальной долей расходов на оплату ЖКХ

Так, в Коми эта доля составила 13,7%, на Чукотке – 13,6%, в Магаданской области – 12,9%. В пятёрку «лидеров» вошли Камчатка (12,8%) и Рязанская область (12,4%). Самая дорогая коммуналка при этом на Камчатке (9014 рублей) и в Магаданской области (8760 рублей)

В 47 субъектах РФ жители тратили на коммуналку более 10% своих потребительских расходов. В среднем расходы обычной российской семьи на ЖКХ составляют 4,8 тысячи рублей в месяц.

В числе регионов с наименьшей долей ЖКХ в потребительских расходах – Ингушетия (4,9%, 2954 рубля), Дагестан (5,1%, 3059 рублей) и Москва (7,2%, 7792 рубля в месяц). У жителей Московской области на коммуналку уходит меньше, чем в столице (6,5 тысячи), но доля этой стати расходов выше (11%).

