Мишустин упростил получение субсидий на оплату услуг ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает оформление субсидий на оплату услуг ЖКХ. Оно начнет действовать с 1 января 2021 года, сообщает RT.

Так, исключается необходимость предоставлять квитанции, чеки на оплату услуг ЖКХ, а также справки об отсутствии задолженности, чтобы оформить получение субсидии. Теперь все необходимые данные государственные органы власти будут получать самостоятельно посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.

Получить субсидию на оплату коммунальных услуг могут граждане, которые ежемесячно тратят на их оплату значительную долю своих доходов. Ее величина устанавливается в каждом регионе отдельно.

Ранее Мишустин подписал распоряжение, которое делает более доступным получение пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет.

