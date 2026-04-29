«По нашим исследованиям, главная причина срывов у подростков — генетическая. Если мы посмотрим на то, что происходит в семьях, то мы увидим, что родители, бабушки и дедушки сами не демонстрируют спокойствие. Ни для кого не секрет, что в наше ДНК вшиты не только внешние критерии, но и определенные формы мышления и поведения. Это изначально закладывается не обществом. Дальше это подкрепляется воспитанием и окружающей средой. Сегодня со всех экранов и из всех газет диктуется сплошное беспокойство. Везде говорится о том, что тяжело и страшно. Подросткам фактически навязывается тяжесть: их пугают экзаменами, пугают чем угодно. Подростки демонстрируют то, что им предлагается взрослыми», — сказала собеседница НСН.

В России растёт число психических расстройств среди подростков — за 10 лет количество диагнозов у молодёжи 15-17 лет увеличилось на 53%: с 18,5 тысячи до 28,3 тысячи случаев. До 80% выявленных нарушений приходится на тревожные расстройства, депрессию и неврозы. За 2025 год число обращений подростков с затяжной тревогой и депрессией выросло примерно на 20%.



Эксперты связывают эту тенденцию с повышенной учебной нагрузкой, влиянием соцсетей, последствиями пандемии и общим ростом тревожности в обществе. При этом около 10% российских подростков имеют пограничные психические расстройства — а реальная цифра может быть ещё выше.

Ранее клинический психолог Ольга Аристова сказала в пресс-центре НСН, что зумеры чаще страдают бессонницей, так как сидят в телефоне перед сном.

