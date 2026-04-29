Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела» из-за пропаганды ЛГБТ

Сайт издания «Такие дела» был заблокирован Роскомнадзором из-за пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве указали, что решение было принято в связи с неудалением с сайта запрещённой информации.

«Мы попросили объяснить причины блокировки и перечислить конкретные материалы, но ответ так и не получили», — отметили в редакции «Таких дел».

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что с начала года в социальных сетях было заблокировано более 25 тысяч материалов с запрещённой информацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

