Назначение антидепрессантов подросткам – это страшно, так как нет гарантий, что не потребуются более серьезные препараты, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Сегодня специалисты говорят о том, что прием антидепрессантов с точки зрения возраста снизился до девяти лет. Дети – это отражение общества, тревожность никуда не ушла. Мы живем в особых условиях, это все отражается на обществе и детях. Отовсюду новости, что летят дроны и так далее. Если взрослые еще могут справиться со страхом, то дети нет. Конечно, прием антидепрессантов детьми – это тревожная тенденция. Это означает, что не было возможности к психологам обратиться при проблеме, ребенок не получил внимание учителя или одноклассников. Я понимаю, что это все по рецепту врачей, но это все страшно для меня. Нет гарантий, что не потребуются более серьезные антидепрессанты, а там не далеко до каких-то запрещенных вещей», - отметила она.

