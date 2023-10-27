Повар Кузнецов посоветовал сделать на Хэллоуин привидения из безе
Бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов рассказал, как на праздник Хэллоуин можно приготовить для гостей «страшные» сладости, сообщает «Газета.Ru».
По его словам, это достаточно просто, стоит лишь проявить фантазию.
Повар предлагает приобрести имбирные пряники в форме человечков, а затем раскрасить их с помощью пищевых красителей.
«Изобразите скелеты, жуткие лица и воплотите в жизнь любые самые смелые идеи», — посоветовал шеф. Несложно будет сделать и привидения из безе, добавил он.
«Растопите несколько долек шоколада в микроволновке, возьмите зубочистку и нарисуйте на безе лица привидений», — предложил Кузнецов.
Также нетрудно испечь капкейки в виде тыквы Джека. Повар предложил либо купить, либо испечь шоколадные кексы, а затем при помощи крема изобразить на верхушке тыкву.
Ранее кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин рассказал, что меню Владимира Путина и Ким Чен Ына согласовывали два месяца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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