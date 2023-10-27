Повар Кузнецов посоветовал сделать на Хэллоуин привидения из безе

«Растопите несколько долек шоколада в микроволновке, возьмите зубочистку и нарисуйте на безе лица привидений», — предложил Кузнецов.

Также нетрудно испечь капкейки в виде тыквы Джека. Повар предложил либо купить, либо испечь шоколадные кексы, а затем при помощи крема изобразить на верхушке тыкву.

Ранее кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин рассказал, что меню Владимира Путина и Ким Чен Ына согласовывали два месяца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



