СМИ: Стармер хочет занять пост генсека НАТО после отставки
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, объявивший об отставке с поста главы правящей партии лейбористов 22 июня, проявляет интерес к посту генерального секретаря НАТО, который станет вакантным в 2028 году. Об этом пишет британское издание The Observer.
По данным The Observer, из-за того, что Стармер никогда не был мастером политических «сделок», шансов занять пост генсека НАТО без прочной поддержки внутри правительства для него практически не осталось.
Сторонники премьера активно подчёркивают, что его отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским «настолько тёплые», что партнёры иногда случайно набирают друг друга по телефону.
Стармер занял пост премьера почти два года назад. Сейчас должность генерального секретаря НАТО занимает Марк Рютте, сменивший на этом посту Йенса Столтенберга в 2024 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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