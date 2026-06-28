По данным The Observer, из-за того, что Стармер никогда не был мастером политических «сделок», шансов занять пост генсека НАТО без прочной поддержки внутри правительства для него практически не осталось.

Сторонники премьера активно подчёркивают, что его отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским «настолько тёплые», что партнёры иногда случайно набирают друг друга по телефону.

Стармер занял пост премьера почти два года назад. Сейчас должность генерального секретаря НАТО занимает Марк Рютте, сменивший на этом посту Йенса Столтенберга в 2024 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».