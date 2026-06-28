Расселл выиграл Гран-при Австрии «Формулы-1»
Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл Гран-при Австрии - восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2026 года.
Вторым финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), показавший свой лучший результат в этом году, а третьим стал Кими Антонелли («Мерседес»).
Благодаря победе Расселл набрал 131 очко и вышел на второе место в общем зачете. Он отстаёт от лидера таблицы Антонелли на 40 баллов. Тройку замыкает британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон (125 очков). В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» (302 очка), следом идут «Феррари» (204) и «Макларен» (159).
Следующий, девятый этап чемпионата мира состоится в Великобритании с 3 по 5 июля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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