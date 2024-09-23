«Потушенные Zeekrы»: В России не испугались блокировки китайских электрокаров

«Это защита прав потребителей, поэтому мы это приветствуем. Это не затрагивает интересы других лиц, не стреляет по соседним машинам, не прокалывает никому шины. Это защищает только вот эту машину, поэтому мы считаем, что это правильная находка. Мы в квартиру можем поставить 10 замков от воров? Можем. Значит, можем и блок поставить, чтобы никто не мог вмешаться в работу машины, чтобы не подглядывал, не знал, куда едем, чтобы мы посреди дороги вдруг не встали», - пояснил вице-президент «Движения автомобилистов России».

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz и BMW начали блокировать находящиеся в России автомобили, так как бортовая электроника считает, что эти машины находятся в угоне. Директор по сервису ГК «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что история про полную блокировку автомобилей похожа на фейк. По его словам, для диагностики автомобилей и обновления ПО используются онлайн-версии, от которых Россия сейчас отключена.