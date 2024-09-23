«Потушенные Zeekrы»: В России не испугались блокировки китайских электрокаров
Изменений в работе GPS-модуля безопасны для автомобилистов, сказал в эфире НСН Александр Казаченко, а Леонид Ольшанский сравнил защиту от компании-производителя с защитой от воров.
В России научились защищать автомобили Zeekr от блокировки китайским производителем, подтвердил в интервью НСН вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко, а вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский назвал это защитой прав потребителей.
По данным СМИ, китайский производитель электрокаров Zeekr намерен начать «отключать» машины, ввезенные в Россию по серым схемам. При этом российские автодилеры уже якобы предлагают клиентам перепрошивку - специальный блок за 75 тыс. рублей, который отключит машину от управляемого из Китая мастер-аккаунта. Казаченко объяснил, что речь идет о GPS-навигации.
«Это безопасно. Все машины Zeekr, которые к нам приходят, русифицируют, ставят на них программу. Грубо говоря, в компьютере находится файл с переводчиком, цена вопроса, порядка 60 тыс. рублей. То же самое с геопозицией. Это блок GPS-модуля, который находится в машине и показывает, где она находится. Например, завод видит, что автомобиль все время находится в Корее. Это история рабочая, но сколько она проработает, неизвестно. Позиционирование точек геолокации на одном и том же месте через некоторое время может привести к дополнительным запросам или еще к чему-нибудь. При этом я еще не видел в Москве ни одного "потушенного" Zeekrа. После ДТП видел, но это срабатывает блокировка автомобиля, это не имеет никакого отношения к блокировке от производителя», - сказал Казаченко.
Со своей стороны, Леонид Ольшанский заявил, что поддерживает такое новшество российских дилеров.
«Это защита прав потребителей, поэтому мы это приветствуем. Это не затрагивает интересы других лиц, не стреляет по соседним машинам, не прокалывает никому шины. Это защищает только вот эту машину, поэтому мы считаем, что это правильная находка. Мы в квартиру можем поставить 10 замков от воров? Можем. Значит, можем и блок поставить, чтобы никто не мог вмешаться в работу машины, чтобы не подглядывал, не знал, куда едем, чтобы мы посреди дороги вдруг не встали», - пояснил вице-президент «Движения автомобилистов России».
Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz и BMW начали блокировать находящиеся в России автомобили, так как бортовая электроника считает, что эти машины находятся в угоне. Директор по сервису ГК «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что история про полную блокировку автомобилей похожа на фейк. По его словам, для диагностики автомобилей и обновления ПО используются онлайн-версии, от которых Россия сейчас отключена.
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