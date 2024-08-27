Автоэксперты назвали китайские авто, которые «захватят» вторичный рынок в РФ
Бестселлерами среди китайских автомобилей на российском вторичном рынке станут те марки, которые лидировали и по продажам новых машин. Об этом сайту aif.ru заявил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.
По его мнению, в списке лидеров непременно окажутся модели компании Chery, которая «больше всех в России «наследила».
Также Подщеколдин назвал марки Geely и Haval, и с ним согласился автоэксперт и автоблогер Сергей Логинов. Он отметил, что не последнюю роль будет играть уровень локализации.
Аналогичного мнения придерживается доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко, который напомнил, что у Haval есть завод в РФ.
«Благодаря местному производству и активной маркетинговой стратегии, автомобили этой марки стали популярными среди российских покупателей», — указал он.
Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова добавила, что спросом среди китайских автомобилей с пробегом обязательно будут пользоваться модели из премиального сегмента, например, Zeekr, либо экземпляры, «штучно» завезённые в РФ.
Ранее Подщеколдин заявил, что новые автомобили китайских брендов могут подорожать на 10% на фоне сложностей с банковскими расчётами между Россией и Китаем, пишут «Известия».
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