Автоэксперты назвали китайские авто, которые «захватят» вторичный рынок в РФ

По его мнению, в списке лидеров непременно окажутся модели компании Chery, которая «больше всех в России «наследила».

Также Подщеколдин назвал марки Geely и Haval, и с ним согласился автоэксперт и автоблогер Сергей Логинов. Он отметил, что не последнюю роль будет играть уровень локализации.

Аналогичного мнения придерживается доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко, который напомнил, что у Haval есть завод в РФ.

«Благодаря местному производству и активной маркетинговой стратегии, автомобили этой марки стали популярными среди российских покупателей», — указал он.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова добавила, что спросом среди китайских автомобилей с пробегом обязательно будут пользоваться модели из премиального сегмента, например, Zeekr, либо экземпляры, «штучно» завезённые в РФ.

Ранее Подщеколдин заявил, что новые автомобили китайских брендов могут подорожать на 10% на фоне сложностей с банковскими расчётами между Россией и Китаем, пишут «Известия».

