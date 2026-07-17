«У ребят, которые поступают в педагогические вузы, горят глаза. И нужно работать с вузами, чтобы эти горящие глаза не потухали, чтобы выпускники не уходили работать в доставку и в маркетплейсы из-за высокой зарплаты. Здесь мы тоже принимаем решения на законодательном уровне. У нас уже есть целевое направление с определенной отработкой у врачей, странно, что этого не было раньше. Уверена, что с педагогами будет так же», — сказала Буцкая.

Ранее руководитель детского сада «Бублик», кандидат педагогических наук Алена Бергер заявила, что сегодня почти никто из выпускников вузов не хочет идти работать в детские сады, причем это касается не только государственных, но и частных учреждений, где условия лучше. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

