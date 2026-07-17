В Госдуме объяснили, как привлечь выпускников вузов в детсады
Сегодня многие выпускники педвузов уходят работать в маркетплейсы и в доставку из-за разницы в зарплатах, сказала НСН Татьяна Буцкая.
Чтобы выпускники педагогических вузов шли работать по специальности, сегодня необходимо вводить обязательную отработку по той же схеме, которая уже работает с врачами. Об этом в пресс-центре НСН заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая.
«У ребят, которые поступают в педагогические вузы, горят глаза. И нужно работать с вузами, чтобы эти горящие глаза не потухали, чтобы выпускники не уходили работать в доставку и в маркетплейсы из-за высокой зарплаты. Здесь мы тоже принимаем решения на законодательном уровне. У нас уже есть целевое направление с определенной отработкой у врачей, странно, что этого не было раньше. Уверена, что с педагогами будет так же», — сказала Буцкая.
Ранее руководитель детского сада «Бублик», кандидат педагогических наук Алена Бергер заявила, что сегодня почти никто из выпускников вузов не хочет идти работать в детские сады, причем это касается не только государственных, но и частных учреждений, где условия лучше. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России призвали ввести нормы и требования к охране школ и детсадов
- Амбиции или страх? Зачем школьники пересдают ЕГЭ с 99 баллами
- Россиянам объяснили, как мошенники звонят с номеров банков
- Азербайджан планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией
- Поцелуйчики и банан: Психолог раскрыла причину обилия смайликов в переписке
- Не готовы: Почему на ЕГЭ по физике и химии не будет практической части
- В Госдуме объяснили, как привлечь выпускников вузов в детсады
- Умерла вдова руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова
- Адвокат Жорин рассказал, что может грозить блогеру Ремесло по делу о фейках
- Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для РФ