В Госдуме объяснили, как привлечь выпускников вузов в детсады

Сегодня многие выпускники педвузов уходят работать в маркетплейсы и в доставку из-за разницы в зарплатах, сказала НСН Татьяна Буцкая. 

Чтобы выпускники педагогических вузов шли работать по специальности, сегодня необходимо вводить обязательную отработку по той же схеме, которая уже работает с врачами. Об этом в пресс-центре НСН заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

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«У ребят, которые поступают в педагогические вузы, горят глаза. И нужно работать с вузами, чтобы эти горящие глаза не потухали, чтобы выпускники не уходили работать в доставку и в маркетплейсы из-за высокой зарплаты. Здесь мы тоже принимаем решения на законодательном уровне. У нас уже есть целевое направление с определенной отработкой у врачей, странно, что этого не было раньше. Уверена, что с педагогами будет так же», — сказала Буцкая.

Ранее руководитель детского сада «Бублик», кандидат педагогических наук Алена Бергер заявила, что сегодня почти никто из выпускников вузов не хочет идти работать в детские сады, причем это касается не только государственных, но и частных учреждений, где условия лучше. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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