Адвокат Жорин рассказал, что может грозить блогеру Ремесло по делу о фейках

Блогеру Илье Ремесло, который был задержан по делу о фейках о Вооружённых силах (ВС) РФ, может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.

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По его словам, «в аналогичных ситуациях» статья Уголовного кодекса РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» предусматривает как штраф, так и лишение свободы на срок до семи лет.

Эксперт указал, что уголовная ответственность по указанной статье, как правило, наступает после того, как гражданин был дважды в течение года был привлечён к административной ответственности по соответствующей статье КоАП РФ. При этом статья «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» не привязана к административной статье. По ней блогеру также может грозить либо штраф, либо лишение свободы, но уже на срок до 15 лет.

Адвокат не исключил, что с учётом недавнего психиатрического лечения Ремесло суд может назначить судебно-психиатрическую экспертизу. Если она установит невменяемость гражданина в момент совершения деяния или укажет на наличие психического расстройства, то может быть рассмотрен вопрос о принудительном лечении.

«В остальных случаях ранее перенесенное психиатрическое лечение само по себе не исключает уголовную ответственность», — заключил Жорин.

Ранее юрист и блогер Илья Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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