Адвокат Жорин рассказал, что может грозить блогеру Ремесло по делу о фейках

По его словам, «в аналогичных ситуациях» статья Уголовного кодекса РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» предусматривает как штраф, так и лишение свободы на срок до семи лет.

Эксперт указал, что уголовная ответственность по указанной статье, как правило, наступает после того, как гражданин был дважды в течение года был привлечён к административной ответственности по соответствующей статье КоАП РФ. При этом статья «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» не привязана к административной статье. По ней блогеру также может грозить либо штраф, либо лишение свободы, но уже на срок до 15 лет.

Адвокат не исключил, что с учётом недавнего психиатрического лечения Ремесло суд может назначить судебно-психиатрическую экспертизу. Если она установит невменяемость гражданина в момент совершения деяния или укажет на наличие психического расстройства, то может быть рассмотрен вопрос о принудительном лечении.

«В остальных случаях ранее перенесенное психиатрическое лечение само по себе не исключает уголовную ответственность», — заключил Жорин.

Ранее юрист и блогер Илья Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

