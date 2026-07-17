Адвокат Жорин рассказал, что может грозить блогеру Ремесло по делу о фейках
Блогеру Илье Ремесло, который был задержан по делу о фейках о Вооружённых силах (ВС) РФ, может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.
По его словам, «в аналогичных ситуациях» статья Уголовного кодекса РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» предусматривает как штраф, так и лишение свободы на срок до семи лет.
Эксперт указал, что уголовная ответственность по указанной статье, как правило, наступает после того, как гражданин был дважды в течение года был привлечён к административной ответственности по соответствующей статье КоАП РФ. При этом статья «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» не привязана к административной статье. По ней блогеру также может грозить либо штраф, либо лишение свободы, но уже на срок до 15 лет.
Адвокат не исключил, что с учётом недавнего психиатрического лечения Ремесло суд может назначить судебно-психиатрическую экспертизу. Если она установит невменяемость гражданина в момент совершения деяния или укажет на наличие психического расстройства, то может быть рассмотрен вопрос о принудительном лечении.
«В остальных случаях ранее перенесенное психиатрическое лечение само по себе не исключает уголовную ответственность», — заключил Жорин.
Ранее юрист и блогер Илья Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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