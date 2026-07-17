Российским образовательным учреждениям нужны четкие критерии для проведения и оценки практических экзаменов, а также оборудование, поэтому этого не стоит ждать на ЕГЭ по физике и химии в ближайшем будущем, рассказала НСН руководитель проектного и академического треков АНО ЦСКП «МАРС» Анастасия Назукина.

Через несколько лет в ЕГЭ по физике и химии появится практическая часть. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ. Назукина усомнилась, что перемены наступят мгновенно.