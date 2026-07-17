Не готовы: Почему на ЕГЭ по физике и химии не будет практической части
На данный момент у школ нет оборудования для проведения опытов на выпускных экзаменах, заявила НСН Анастасия Назукина.
Российским образовательным учреждениям нужны четкие критерии для проведения и оценки практических экзаменов, а также оборудование, поэтому этого не стоит ждать на ЕГЭ по физике и химии в ближайшем будущем, рассказала НСН руководитель проектного и академического треков АНО ЦСКП «МАРС» Анастасия Назукина.
Через несколько лет в ЕГЭ по физике и химии появится практическая часть. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ. Назукина усомнилась, что перемены наступят мгновенно.
«На этих экзаменах нужно техническое обеспечение. Большой вопрос, насколько школы имеют все необходимое. В любом случае, пункты приема экзамена придется технически оборудовать. Нужно будет разрабатывать отдельные регламенты оценки практической части. Сначала нужно посмотреть, что предложат, а там уже принять, поскольку их еще не существует», — подчеркнула она.
Ранее заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург объяснил НСН, почему надо засчитывать вторую попытку ЕГЭ, а не лучшую.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России призвали ввести нормы и требования к охране школ и детсадов
- Амбиции или страх? Зачем школьники пересдают ЕГЭ с 99 баллами
- Россиянам объяснили, как мошенники звонят с номеров банков
- Азербайджан планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией
- Поцелуйчики и банан: Психолог раскрыла причину обилия смайликов в переписке
- Не готовы: Почему на ЕГЭ по физике и химии не будет практической части
- В Госдуме объяснили, как привлечь выпускников вузов в детсады
- Умерла вдова руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова
- Адвокат Жорин рассказал, что может грозить блогеру Ремесло по делу о фейках
- Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для РФ