Не готовы: Почему на ЕГЭ по физике и химии не будет практической части

На данный момент у школ нет оборудования для проведения опытов на выпускных экзаменах, заявила НСН Анастасия Назукина.

Российским образовательным учреждениям нужны четкие критерии для проведения и оценки практических экзаменов, а также оборудование, поэтому этого не стоит ждать на ЕГЭ по физике и химии в ближайшем будущем, рассказала НСН руководитель проектного и академического треков АНО ЦСКП «МАРС» Анастасия Назукина.

Через несколько лет в ЕГЭ по физике и химии появится практическая часть. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ. Назукина усомнилась, что перемены наступят мгновенно.

В ЕГЭ по химии и физике добавят практическую часть
«На этих экзаменах нужно техническое обеспечение. Большой вопрос, насколько школы имеют все необходимое. В любом случае, пункты приема экзамена придется технически оборудовать. Нужно будет разрабатывать отдельные регламенты оценки практической части. Сначала нужно посмотреть, что предложат, а там уже принять, поскольку их еще не существует», — подчеркнула она.

Ранее заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург объяснил НСН, почему надо засчитывать вторую попытку ЕГЭ, а не лучшую.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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