Потребительский союз: В России 65% косметики содержат опасные вещества

В 65% косметики, которая продается в России, обнаружили опасные для здоровья вещества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Национального союза защиты прав потребителей.

К тому же специалистам удалось выяснить, что каждый пятый товар продается просроченным или без указания срока годности. При этом, по данным источника, в 76% косметических товаров нет информации о противопоказаниях к применению.

Среди основных нарушений выделяют отсутствие состава на упаковке на русском языке. Между тем, на более чем 90% продукции он указан латиницей, а названия химических веществ написаны аббревиатурами. Также треть косметики продается без какой-либо информации об ингредиентах.

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Представители союза добавили, что почти 1 тысяча 700 наименований запрещены к использованию в парфюмерно-косметической продукции из-за вреда для человека. При этом в перечне разрешенных к использованию веществ фигурируют лишь 332 названия. В объединении призвали расширить контроль над производством и реализацией косметики.

До этого в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили «Известиям», что количество нарушений у производителей косметики выросло в четыре раза.

Ранее член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева в беседе с НСН рассказала, что российские парфюмерные бренды набирают обороты, но не все компоненты производства пока удалось заменить.

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ФОТО: РИА Новости /Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЗдоровьеРоссияСоюз ПотребителейКосметика

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