Потребительский союз: В России 65% косметики содержат опасные вещества

В 65% косметики, которая продается в России, обнаружили опасные для здоровья вещества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Национального союза защиты прав потребителей.

К тому же специалистам удалось выяснить, что каждый пятый товар продается просроченным или без указания срока годности. При этом, по данным источника, в 76% косметических товаров нет информации о противопоказаниях к применению.

Среди основных нарушений выделяют отсутствие состава на упаковке на русском языке. Между тем, на более чем 90% продукции он указан латиницей, а названия химических веществ написаны аббревиатурами. Также треть косметики продается без какой-либо информации об ингредиентах.