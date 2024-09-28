Потребительский союз: В России 65% косметики содержат опасные вещества
В 65% косметики, которая продается в России, обнаружили опасные для здоровья вещества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Национального союза защиты прав потребителей.
К тому же специалистам удалось выяснить, что каждый пятый товар продается просроченным или без указания срока годности. При этом, по данным источника, в 76% косметических товаров нет информации о противопоказаниях к применению.
Среди основных нарушений выделяют отсутствие состава на упаковке на русском языке. Между тем, на более чем 90% продукции он указан латиницей, а названия химических веществ написаны аббревиатурами. Также треть косметики продается без какой-либо информации об ингредиентах.
Представители союза добавили, что почти 1 тысяча 700 наименований запрещены к использованию в парфюмерно-косметической продукции из-за вреда для человека. При этом в перечне разрешенных к использованию веществ фигурируют лишь 332 названия. В объединении призвали расширить контроль над производством и реализацией косметики.
До этого в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили «Известиям», что количество нарушений у производителей косметики выросло в четыре раза.
Ранее член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева в беседе с НСН рассказала, что российские парфюмерные бренды набирают обороты, но не все компоненты производства пока удалось заменить.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru