Потребители усомнились в пользе маркировки «Светофор»
Глава Союза потребителей отметил в эфире НСН, что производителям вредных продуктов будет невыгодно придерживаться новой маркировки на добровольной основе.
Уже в октябре этого года на российских прилавках могут появиться товары с цветовой маркировкой продуктов питания «Светофор». Как сообщают СМИ, в Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии уже готова окончательная версия ГОСТа. Согласно документу, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Отмечается, что первое время цветовую маркировку производители будут использовать добровольно, однако в скором времени она может стать обязательной.
На добровольной основе производители действительно вредных продуктов вряд ли согласятся их так маркировать, отметил в эфире НСН председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ (слушайте аудио).
«ГОСТ ведь не документ обязательного применения. Он применяется добровольно изготовителями пищевой продукции. Те, кто по характеру своих производимых продуктов, должны будут маркировать его красным цветом, не знаю, как собираются их к этому принуждать, и трудно представить, что они сами это захотят делать. Все-таки это не будет способствовать потребительскому спросу», — заметил собеседник агентства.
Напомним, что трехцветная маркировка продуктов питания разделит их на три группы по полезным свойствам. Это поможет покупателям делать осознанный выбор.
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