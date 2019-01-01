Потребители усомнились в пользе маркировки «Светофор»

Уже в октябре этого года на российских прилавках могут появиться товары с цветовой маркировкой продуктов питания «Светофор». Как сообщают СМИ, в Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии уже готова окончательная версия ГОСТа. Согласно документу, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Отмечается, что первое время цветовую маркировку производители будут использовать добровольно, однако в скором времени она может стать обязательной.

На добровольной основе производители действительно вредных продуктов вряд ли согласятся их так маркировать, отметил в эфире НСН председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ (слушайте аудио).