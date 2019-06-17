На российских продуктах появится «светофор» безопасности
В России к октябрю появится цветовая маркировка продуктов по принципу светофора. Соответствующий ГОСТ подготовил ФИЦ питания и биотехнологии, пишут «Известия».
Такая маркировка должна будет показывать потребителю, насколько продукт опасен или безвреден для здоровья. Например, красным на упаковке будет отмечено повышенное содержание поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров, отмечает Ura.ru.
Если же содержание в продукте вредных веществ минимально или вовсе отсутствует, то «светофор» будет зеленым, это значит, что он безопасен, передает RT.
В качестве эксперимента производителям предложат добровольно наносить «светофор» на упаковках, однако в будущем предполагается сделать его обязательным для всех, сообщает РЕН ТВ.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о причинах ожирения у детей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей