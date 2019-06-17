На российских продуктах появится «светофор» безопасности

В России к октябрю появится цветовая маркировка продуктов по принципу светофора. Соответствующий ГОСТ подготовил ФИЦ питания и биотехнологии, пишут «Известия».

Такая маркировка должна будет показывать потребителю, насколько продукт опасен или безвреден для здоровья. Например, красным на упаковке будет отмечено повышенное содержание поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров, отмечает Ura.ru.

Если же содержание в продукте вредных веществ минимально или вовсе отсутствует, то «светофор» будет зеленым, это значит, что он безопасен, передает RT.

В качестве эксперимента производителям предложат добровольно наносить «светофор» на упаковках, однако в будущем предполагается сделать его обязательным для всех, сообщает РЕН ТВ.

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