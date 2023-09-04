«Оригинал лучше копии»: Ресторатор уверен в возвращении McDonald’s в Россию

McDonald’s продавал бизнес на своих условиях, поэтому сложно или легко ему будет вернуться в Россию, но вернуться он точно сможет, заявил НСН ресторатор Сергей Миронов.

Россияне снова начнут ходить в McDonald’s если компания захочет вернуться обратно в Россию, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в интервью НСН.

Ранее владелец сети «Вкусно - и точка» Александр Говор рассказал, что компания McDonald’s рассчитывала вернуться в Россию, когда продавала свои рестораны. По словам российского предпринимателя, опция обратного выкупа предусмотрена сделкой, и продавать рестораны он будет за те деньги, которые вложил – в том числе, заключив договоры с другими поставщиками.

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«Россиянам нормально было бы ходить в обычный McDonald’s, не хуже, чем во «Вкусно и точка». Все привыкли, это все-таки бренд. Если убрать эмоциональный настрой, то вывеска McDonald’s более привычна, чем «Вкусно и точка» в любом случае. Все понимают, что «Вкусно и точка» - просто калька с McDonald’s, а также все понимают, что оригинал всегда лучше копии. Это очевидно. На сегодняшний день «Вкусно и точка» для россиян - тот же McDonald’s», - сказал собеседник НСН.

По его словам, компания сможет вернуться в Россию, если захочет.

«McDonald’s сложнее будет вернуться, действительно. Так или иначе Говор будет развивать бизнес, но договор есть договор. Получается, McDonald’s продавал бизнес на своих условиях, поэтому сложно или легко ему будет вернуться в Россию, но вернуть свой бизнес он точно сможет», - заключил ресторатор.

Ранее генеральный директор «Вкусно - и точка» Олег Пароев заявил, что McDonald’s вряд ли вернется в Россию, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Джина Мун
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