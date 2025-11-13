Минск выразил готовность помочь восстановить пострадавшие районы Курской области

Белоруссия готова принять участие в восстановлении населенных пунктов Курской области, пострадавших от атак ВСУ. Об этом во время рабочей поездки в регион заявил посол республики в России Александр Рогожник, сообщает агентство БелТА. По его словам, Минск «искренне переживает» за происходящее в приграничных районах и готов предложить конкретные решения для ускорения восстановительных работ.

Рогожник обсудил с губернатором Александром Хинштейном возможное участие белорусских компаний в строительстве жилья, социальных объектов и инфраструктуры. Перед переговорами дипломат осмотрел дом, возведенный в Курске белорусскими специалистами, отметив качество работ и доступность жилья.