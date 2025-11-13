Минск выразил готовность помочь восстановить пострадавшие районы Курской области
Белоруссия готова принять участие в восстановлении населенных пунктов Курской области, пострадавших от атак ВСУ. Об этом во время рабочей поездки в регион заявил посол республики в России Александр Рогожник, сообщает агентство БелТА. По его словам, Минск «искренне переживает» за происходящее в приграничных районах и готов предложить конкретные решения для ускорения восстановительных работ.
Рогожник обсудил с губернатором Александром Хинштейном возможное участие белорусских компаний в строительстве жилья, социальных объектов и инфраструктуры. Перед переговорами дипломат осмотрел дом, возведенный в Курске белорусскими специалистами, отметив качество работ и доступность жилья.
Он подчеркнул, что у Белоруссии есть значительный опыт строительства в российских регионах и она может предложить индивидуальные финансовые механизмы, включая поставки стройматериалов и техники.
Во время визита посол также осмотрел торговые центры с широким ассортиментом белорусских товаров, посетил курские предприятия — партнеров организаций из Белоруссии и возложил цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Курская дуга». По итогам поездки Рогожник пригласил губернатора Курской области посетить республику с официальным визитом, передает «Радиоточка НСН».
