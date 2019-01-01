Потеря репутации и гнусная месть. Kinodanz допустила мировую с BadComedian

Кинокомпания Kinodanz, подавшая иск на видеоблогера Евгения Баженова, известного под псевдонимом BadComedian, готова обсудить с ним мировое соглашение. Об этом продюсер компании Евгений Мелентьев рассказал «Коммерсанту». При этом продюсер не стал раскрывать условий мирового соглашения, которые были бы приемлемы для кинокомпании.

Ранее Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт из-за иска на 1 миллион рублей кинокомпании Kinodanz. По словам блогера, судебные слушания продолжаются с начала этого года. Причиной иска стал обзор на фильм «За гранью реальности». История вызвала большой резонанс в сети, и в поддержку BadComedian выступили другие именитые деятели масс-медиа, включая Ксению Собчак, Юрия Дудя, Александра Роднянского, Тину Канделаки. Кроме того, Баженова поддержал режиссер Сарик Андреасян, чьи работы блогер неоднократно критиковал и высмеивал.

Иск к BadComedian уничтожит репутацию Kinodanz, заявил в интервью НСН блогер и урбанист Илья Варламов, так же, как в свое время попытки Олега Тинькова засудить блогеров за пародии на него обернулись негативными последствиями для его бизнеса.