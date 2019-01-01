Потеря репутации и гнусная месть. Kinodanz допустила мировую с BadComedian
В эфире НСН блогеры предсказали негативные последствия для кинокомпании, подавшей в суд на Евгения Баженова.
Кинокомпания Kinodanz, подавшая иск на видеоблогера Евгения Баженова, известного под псевдонимом BadComedian, готова обсудить с ним мировое соглашение. Об этом продюсер компании Евгений Мелентьев рассказал «Коммерсанту». При этом продюсер не стал раскрывать условий мирового соглашения, которые были бы приемлемы для кинокомпании.
Ранее Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт из-за иска на 1 миллион рублей кинокомпании Kinodanz. По словам блогера, судебные слушания продолжаются с начала этого года. Причиной иска стал обзор на фильм «За гранью реальности». История вызвала большой резонанс в сети, и в поддержку BadComedian выступили другие именитые деятели масс-медиа, включая Ксению Собчак, Юрия Дудя, Александра Роднянского, Тину Канделаки. Кроме того, Баженова поддержал режиссер Сарик Андреасян, чьи работы блогер неоднократно критиковал и высмеивал.
Иск к BadComedian уничтожит репутацию Kinodanz, заявил в интервью НСН блогер и урбанист Илья Варламов, так же, как в свое время попытки Олега Тинькова засудить блогеров за пародии на него обернулись негативными последствиями для его бизнеса.
«Нужно понимать, что YouTube сегодня очень своеобразное сообщество. Во-первых, оно большое. Рейтинги YouTube и авторов давно уже больше, чем рейтинги на телевидении, в каких-то классических СМИ или в кино. Это очень серьезное сообщество, и оно очень агрессивно реагирует на любые попытки цензуры. В принципе, YouTube и начал развиваться, как альтернатива зацензурированным СМИ, госпропаганде. Поэтому любые попытки как-то повлиять на это свободное сообщество и ввести цензуру приведут к ответной реакции. А то, что хотят сделать с BadComedian, называется цензура. Я не переживаю в данной ситуации за господина Баженова, потому что, я уверен, у него все будет хорошо. Он классный парень. Его поддержат, и с его каналом все будет нормально. Никто его не бросит там! У нас на YouTube своя атмосфера. Мы своих не отдадим. Я очень переживаю за людей, которые решили совершить такую глупость и напасть на этого человека», — сказал Варламов.
Стоит отметить, что в компании Kinodanz заявили, что опубликованный Баженовым критический обзор на фильм «За гранью реальности» привел к падению продаж фильма на легальных ресурсах, так как в нем раскрывалась практически вся сюжетная линия фильма.
Однако коллега Баженова, Дмитрий Пучков, известный как блогер Goblin, в интервью НСН увидел в иске кинокомпании попытку отомстить.
«Конфликта, на мой взгляд, нет, есть попытка такой гнусненькой мести. Евгений по большей части обсирает фильмы, прокат которых давно закончился. То есть на денежные сборы своими рецензиями он вообще никак не влияет. У него вопросы: «почему вы такую дрянь снимаете?» А это действительно дрянь. Вот у людей личная обида, хотя он вроде никого лично не оскорблял. Вопрос там в другом: вы эту дрянь снимаете на казенные деньги. Мы платим налоги, вам эти деньги дают, а вы такую дрянь снимаете. Кто вам дает эти деньги? Кто читает ваши сценарии? Как вы, вообще, получаете финансирование? Все это очень интересно», - указал собеседник НСН.
Напомним, что в иске к BadComedian на 1 миллион рублей кинокомпания Kinodanz утверждает, что блогер нарушил допустимый объем цитирования. Баженов в свою очередь назвал иск «попыткой цензурировать критику».
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