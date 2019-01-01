Goblin поможет BadComedian выплатить миллион по иску

«Конфликта, на мой взгляд, нет, есть попытка такой гнусненькой мести. Евгений по большей части обсирает фильмы, прокат которых давно закончился. То есть на денежные сборы своими рецензиями он вообще никак не влияет. У него вопросы: «почему вы такую дрянь снимаете?» А это действительно дрянь. Вот у людей личная обида, хотя он вроде никого лично не оскорблял. Вопрос там в другом: вы эту дрянь снимаете на казенные деньги. Мы платим налоги, вам эти деньги дают, а вы такую дрянь снимаете. Кто вам дает эти деньги? Кто читает ваши сценарии? Как вы, вообще, получаете финансирование? Все это очень интересно», - указал собеседник НСН.

При этом он не верит, что в случае победы истцов, под угрозой запрета окажется любой блогер.

«Удалять будут не любые блоги, а только те, где есть чужие материалы. У меня популярность в сотни раз меньше, чем у Евгения, но я никогда не беру видеоматериалы из чужих фильмов, потому что это сразу скандал, истерика, «как вы смели?!». Я сижу на фоне черной тряпочки и просто рассказываю. Это менее интересно, увы, но приходится как-то предохраняться. Ему могу посоветовать то же самое. Не подставляться, не давать им повода на него нападать», - заключил Goblin.

Отметим, что ранее сам BadComedian высказал опасение, что его YouTube-канал может быть закрыт из-за миллионного иска кинокомпании Kinodanz.

