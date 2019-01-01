Goblin поможет BadComedian выплатить миллион по иску
Дмитрий Пучков рассказал НСН, почему против блогера подала иск кинокомпании Kinodanz.
Если суд обяжет YouTube-блогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, выплатить компенсацию кинокомпании Kinodanz, которая подала против него иск на 1 млн рублей за обзор на фильм «За гранью реальности», то коллеги Баженова помогут ему выплатить эту сумму. Об этом в эфире НСН заявил Дмитрий Пучков, известный как блогер Goblin.
«Если его суд какие-то деньги обяжет выплачивать – скинемся. Миллион – не такая большая сумма, скинемся, заплатим. Но в целом выглядит омерзительно», - отметил он.
По мнению блогера, история с иском к Баженову – это месть бездарных киношников.
«Конфликта, на мой взгляд, нет, есть попытка такой гнусненькой мести. Евгений по большей части обсирает фильмы, прокат которых давно закончился. То есть на денежные сборы своими рецензиями он вообще никак не влияет. У него вопросы: «почему вы такую дрянь снимаете?» А это действительно дрянь. Вот у людей личная обида, хотя он вроде никого лично не оскорблял. Вопрос там в другом: вы эту дрянь снимаете на казенные деньги. Мы платим налоги, вам эти деньги дают, а вы такую дрянь снимаете. Кто вам дает эти деньги? Кто читает ваши сценарии? Как вы, вообще, получаете финансирование? Все это очень интересно», - указал собеседник НСН.
При этом он не верит, что в случае победы истцов, под угрозой запрета окажется любой блогер.
«Удалять будут не любые блоги, а только те, где есть чужие материалы. У меня популярность в сотни раз меньше, чем у Евгения, но я никогда не беру видеоматериалы из чужих фильмов, потому что это сразу скандал, истерика, «как вы смели?!». Я сижу на фоне черной тряпочки и просто рассказываю. Это менее интересно, увы, но приходится как-то предохраняться. Ему могу посоветовать то же самое. Не подставляться, не давать им повода на него нападать», - заключил Goblin.
Отметим, что ранее сам BadComedian высказал опасение, что его YouTube-канал может быть закрыт из-за миллионного иска кинокомпании Kinodanz.
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