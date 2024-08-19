Потерпевшая сторона не сможет повлиять на решение по УДО Михаила Ефремова
На выход Михаила Ефремова на свободу по УДО семья курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера, повлиять не сможет. Об этом рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
«Если сейчас [суд освободит Ефремова из колонии] по УДО… Я не знаю, он болен или что-то еще — это будет решать местный суд. Ни ко мне, ни к потерпевшим это никакого отношения не имеет», — сказал «Газете.Ru» Добровинский.
Ранее о том, что Михаил Ефремов может выйти на свободу по УДО к концу 2024 года, сообщил телеграм-канал SHOT. По данным ресурса, защита артиста не сомневается в успехе ходатайства. Адвокаты будут настаивать на том, что нахождение в исправительной колонии может привести актера к инсульту.
Пьяное ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер был осужден на 7,5 года колонии, из которых он отсидел 3,5.
Адвокат актера Михаила Ефремова ранее опроверг данные о возможном условно-досрочном освобождении артиста в декабре 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru