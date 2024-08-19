Потерпевшая сторона не сможет повлиять на решение по УДО Михаила Ефремова

На выход Михаила Ефремова на свободу по УДО семья курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера, повлиять не сможет. Об этом рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

«Если сейчас [суд освободит Ефремова из колонии] по УДО… Я не знаю, он болен или что-то еще — это будет решать местный суд. Ни ко мне, ни к потерпевшим это никакого отношения не имеет», — сказал «Газете.Ru» Добровинский.