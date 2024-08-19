Адвокат Ефремова не подтвердил выход артиста по УДО в декабре

Боткинской больнице присвоен статус научно-клинического центра Затруднения в движении транспорта прогнозируются в центре столицы этим вечером Движения транспорта перекроют на улице Ильинка с 20 августа до 2 сентября В Москве за полгода отреставрировано 50 объектов культурного наследия За 4 года количество площадок для тренировок проекта «Спортивные выходные» в Москве увеличилось втрое Этот день в столичном регионе обещает стать самым теплым с начала августа