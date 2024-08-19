Адвокат Ефремова не подтвердил выход артиста по УДО в декабре
Адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве в 2020 году, Юрий Падалко опроверг данные о возможном условно-досрочном освобождении артиста. Об этом пишут Известия.
Ранее СМИ сообщили, что Ефремов якобы может выйти на свободу по УДО в декабре.
Падалко не подтвердил эту информацию.
В то же время источник «Известий» рассказал о работе по подготовке документов для подачи заявления на УДО Ефремова. Необходимые бумаги, включая медицинские справки, собирают уже продолжительное время. Однако пока документы не готовы и еще не были поданы.
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