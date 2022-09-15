В Госдуме заявили об убыточности 40% управляющих компаний

В России порядка 40% управляющих компаний терпят убытки, это напрямую влияет на качество услуг, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«У нас вообще сейчас порядка 40% управляющих компаний убыточны. Довольно большое количество домов, около 5%, как уверяет Минстрой, находятся без управления. Мы проводили мониторинг регионов к зиме, в ряде регионов мы видим тенденцию, что дом был не готов к зиме, не были проделаны необходимые работы, потому что был наложен арест на имущество управляющей компании», - отметила она.

С 1 сентября в России действуют новые правила расчета платы за общедомовые нужды (ОДН) — это изменение получило широкий общественный резонанс из-за слухов о том, что теперь за долги соседей по ОДН будут платить другие жильцы.

